Україна

Команда Марино Пушича втратила очки на тлі перемоги київського Динамо.

В матчі 20-го туру УПЛ Шахтар на Львів Арені приймав Кривбас та втратив очки в гонитві за лідером чемпіонату.

Звіт про матч читайте пізніше на Football.ua.

Шахтар — Кривбас 1:1

Голи: Бондар, 67 - Мендоза, 57

Шахтар: Різник — Тобіас (Траоре, 85), Бондар (Бондар, 65), Назарина, Матвієнко, Азеведо — Криськів (Гомес, 65), Судаков — Швед (Еліас Ногейра, 65), де Соуза Лемос, Маседо (Невертон, 84)

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич (Твердохліб, 74), Хомченовський — Кузик (Кожушко, 89), Микитишин (Луньов, 63), Мендоза (Задерака, 74) — Соса

Попередження: Азеведо, Гомес — Микитишин, Луньов, Кузик, Кліщук, Дібанг