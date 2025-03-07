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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Олександрія.

Ковалівський Колос та Олександрія зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Олександра Поздєєв, після поразки від рівненського Вереса (1:2), використав із перших хвилин Цурікова на лівому фланзі оборони, тоді як Болівар очолить атаку.

Руслан Ротань, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:3), залучив до стартового складу Скорка праворуч у обороні.

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Третьяков, Ррапай, Алефіренко — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Шершень, Бойко, Криворучко, Теллес, Безручук, Денисенко, Кузик, Ковталюк.



Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Долгий, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Копина, Черниш, Матеус, Козак, Макаренко.



Гра Колос — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.