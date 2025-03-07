Україна

Команда Віталія Первака на власному полі обіграла команду, яка до цього в 2025 році не втратила жодного очка.

Події п’ятничної частини двадцятого туру української Прем’єр-ліги починались на адміністративній межі столиці, де розташований невеличкий стадіон Лівий Берег. Місцевий однойменний клуб на правах господарів цього разу вперше в 2025 році проводив домашній поєдинок, і в гості до команди Віталія Первака, яка тільки-но вирвалась із зони вильоту, завітав рівненський Верес, за плечима якого був надзвичайно вдалий період після відновлення офіційних матчів.

Колектив Олега Шандрука обіграв і криворізький Кривбас (3:0), і ковалівський Колос (2:1) на рідній арені, хоча й у різному статусі в кожній із цих ігор, після чого "червоно-чорні" суттєво просунулись у турнірній таблиці та навіть почали дивитись у напрямку зони єврокубків. Доволі зухвало, проте саме перевірками в матчах проти таких міцних горішків, як Лівий Берег, і випробовується дійсність намірів команд УПЛ.

Цей матч за жодних обставин не ввійде до добірки найбільш яскравих у цьому сезоні, але "лелекам" цього й не треба було від самого початку. Фактично нічого не дала створити команда Первака своїм суперникам упродовж усієї зустрічі. Натомість господарі поля запропонували фірмові контратаки, і вже в першій із них, на 11 хвилині, простріл Синиці з правого флангу на ближній у власні ворота зрізав Вовченко. Не варто й казати, що до цього Лівий Берег і на чужу половину не вибирався взагалі.

А далі залишалось просто збивати темп гри дрібними фолами та надійно відігравати проти флангових атак рівненців, яких ті проводили чимало, але хіба не жодна залишилась без акцентованого завершення? Гра в підсумку перейшла до другого тайму, який видавався нам таким самим посушливим, але це й потрібно було команді Первака.

І коли просто на рівному місці передачею за межами штрафного на правий фланг атаки Кожухар подарував м’яч Шасталу, а той винагородив суперника за це дальнім ударом за комірець, усе стало остаточно зрозуміло в цій грі. У Вереса й шансів на порятунок просто не було. Незважаючи на атаки наприкінці матчу, колектив Шандрука й на удар у площину чужих воріт не спромігся.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу, тоді як рівненський Верес прийматиме житомирське Полісся в регіональному дербі.— Верес 2:0Вовченко, 11 (авт.), Шастал, 59Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Шастал (Кобзар, 78), М. Когут (Войцеховський, 62), Синиця (Різник, 86) — Сухоручко (Галас, 79).Кожухар — Куція (Протасевич, 75), Чечер (Кльоц, 46), Вовченко, Шевченко (Сміян, 75) — Харатін, Кучеров — Шарай (Луан, 46), Дахновський — Годя (Степанюк, 46), Гайдучик.Попередження: М. Когут, Банада, Семенов — Куція, Чечер, Харатін