Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 березня 2025 року.

Олександрія здобула перемогу над Колосом у п’ятничному матчі 20 туру УПЛ. Мета команди Ротаня була чіткою — використати втрачені очки Шахтарем та частково компенсувати поразку від Пушича.

Колос не зміг створити жодної реальної загрози. Олександрія мала кілька моментів, зокрема, шанс на пенальті, але вирішальний гол забив Володимир Шепелєв, замкнувши простріл Олександра Мартинюка.

У другому таймі Колос лише раз міг зрівняти рахунок, коли Джованні Болівар не реалізував свою нагоду. Олександрія ж, попри мінімальну перевагу в рахунку, домінувала за статистикою ударів і здобула важливу перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Колос у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:



Колос — Олександрія 0:1

Гол: Шепелєв, 42



Колос: Пахолюк — Козік (Поправка, 86), Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Третьяков (Кузик, 77), Ррапай (Ковталюк, 66), Алефіренко — Болівар.



Олександрія: Єрмаков — Скорко (Копина, 79), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Козак, 74), Калюжний, Шепелєв (Ващенко, 89) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 79), Цара (Матеус, 79).



Попередження: Цуріков