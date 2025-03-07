Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 березня 2025 року.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула перемогу над київською Оболонню з рахунком 2:1.

Головним героєм цього протистояння став Петар Мічин, дубль якого приніс до активу "мужиків" три очки. В Оболоні була спроба повернутися після гола Данили Карася, але цього виявилося замало.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Оболонь у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Оболонь 2:1

Голи: Мічин, 43, 62 — Карась, 68



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин (Дришлюк, 89), Попара, Яцик — Білоцерковець (Супряга, 90+1), Горбач (Будківський, 67), Слесар (Василець, 67).



Оболонь: Федорівський — Стасюк, Приймак, Карась, Суханов — Вітенчук (Курко, 87) — Ільїн, Груша (Теслюк, 87), Черненко (Ломницький, 78), Блізніченко (Прокопенко, 64) — Устименко.



Попередження: Слесар, Попара — Черненко, Карась