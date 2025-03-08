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Керманич Вереса прокоментував поразку від Лівого Берега.

Напередодні рівненський Верес у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Лівому Берегу на полі суперників.

Лівий Берег — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак оцінив виступ власної команди.

"Лівий Берег заслужено переміг. У чемпіонаті-2024/25 ця команда стала для нас проблемою, яку ми не змогли вирішити. Сьогодні суперник більше прагнув перемогти.

Що сталося із Семеном Вовченком сьогодні? Це просто налаштування на гру. Потрібно розмовляти з ним особисто. Дійсно, він сьогодні не зіграв надійно в обороні, це відчувалось. Але я не хочу на цьому робити акцент. Грала вся команда. І сьогодні ми не награли навіть на нічию.

Другий гол — це помилка Андрія Кожухаря. Технічний брак. Я не побачив там якоїсь проблеми, щоб виконати точну передачу на Валерія Кучерова.

Звичайно, відсутність Романа Гончаренка вплинула на малюнок гри. Це наш основний центральний захисник. Сьогодні вперше у цьому році на поле в офіційному матчі вийшов молодий Даниїл Чечер. Він непогано виглядав на зборах, але сьогодні не впорався із хвилюванням. Це відчувалось. На жаль, не увійшов у гру, не справлявся і ми були змушені його замінити.

Вихід захисників Максима Сміяна і Михайла Протасевича наприкінці матчу? Ми випустили трьох свіжих атакувальних гравців у перерві. Руслана Степанюка, Дмитра Кльоца, Луана. Ми за рахунок них намагалися вплинути на перебіг подій. Дуже підкосив команду другий пропущений гол, бо після перерви ми більше володіли ініціативою.

Але Лівий Берег добре захищається, а ми не є суперкомандою у грі на м’ячі. Навіть Шахтар забив їм лише один гол. Після другого голу наша віра в позитивний результат вже зникала", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу.