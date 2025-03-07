Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 березня 2025 року.

У 20-му турі УПЛ-2024/25 у Києві на Арені Лівий Берег місцева однойменна команда впоралася з рівненським Вересом.

Автогол Семена Вовченка вивів господарів поля вперед у першому таймі, тоді як шедевр у виконанні Дмитра Шастала подвоїв їхню перевагу. Його гол виявився останнім у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу "лелек" у чемпіонаті України.

Далі на Лівий Берег чекає виїзний поєдинок із Кривбасом, тоді як Верес прийматиме Полісся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Верес у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Лівий Берег — Верес 2:0

Голи: Вовченко, 11 (авт.), Шастал, 59



Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Шастал (Кобзар, 78), М. Когут (Войцеховський, 62), Синиця (Різник, 86) — Сухоручко (Галас, 79)



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 75), Чечер (Кльоц, 46), Вовченко, Шевченко (Сміян, 75) — Харатін, Кучеров — Шарай (Луан, 46), Дахновський — Годя (Степанюк, 46), Гайдучик



Попередження: М. Когут, Банада, Семенов — Куція, Чечер, Харатін