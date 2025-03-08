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Керманич Оболоні прокоментував поразку від Зорі.

Напередодні київська Оболонь у гостьовому поєдинку в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги поступилась луганській Зорі.

Зоря — Оболонь 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "пивоварів" Сергій Шищенко оцінив виступ власної команди.

"Був такий проміжок часу, коли ми закрили Зорю у її штрафному майданчику. Були моменти після чотирьох-п’яти кутових.

Другий тайм провели активніше, агресивніше. Так, ми пропустили другий м’яч, але я вдячний хлопцям, що вони хотіли виправити ситуацію і діяли впевнено. Десь не було якості, але забили один м’яч і були ще непогані підходи, які хотілось би використовувати. Не награли ми на поразку і за такої гри хотілось набрати очки.

Дуже багато часу присвячуємо стандартам. Десь якісно виходять. Готуємось до кожного суперника, аналізуємо і передивляємося стандарти.

Обопільно була груба гра, емоції. Хочеться, щоб арбітр справлявся з цими ситуаціями. Може гра вийти з-під контролю. Усі хотіли перемогти. Це футбол, єдиноборства, жорсткість. Бойовий матч був.

Випадковий був перший м’яч, такий, шальний, а другий — трудовий гол Мічина. Якісне виконання.

Другим таймом я задоволений, тому що хлопці показали, що вони можуть протидіяти супернику, який за якістю гравців краще, аніж ми, багато іноземців, які приносять результат.

У другому таймі команда була на відсотків 80 те, що я хочу бачити", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у Олександрії.