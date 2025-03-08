Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 20-го туру чемпіонату України, який відбудеться 8 березня та розпочнеться о 15:30.

Петровський Інгулець та львівський Рух завершуватимуть програму двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ІНГУЛЕЦЬ — РУХ

СУБОТА, 8 БЕРЕЗНЯ, 15:30. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Так, цього разу команда Василя Кобіна в своїй мандрівці стадіонами нашої країни дісталась Арени Львів, де проводитиме черговий "домашній" матч. За великим рахунком, можна зробити так, щоб Інгулець у другій частині сезону зіграв на всіх досяжних аренах УПЛ у якості господарів, і вийде досягнення, яке дійсно буде складно комусь повторити. Але це все — просто розмови, тоді як "козаки" мають вирішувати серйозні завдання в турнірній таблиці.

Львівському Руху з цим "виїздом" насправді неймовірно пощастило, бо команда Віталія Пономарьова програла обидва стартові матчі весняної частини сезону ЛНЗ (0:1) та Зорі (0:2), не забивала при цьому голів, виглядала непереконливо, і взагалі вся ця незрозуміла ситуація з об’єднанням/не об’єднанням із Карпатами в один великий львівський мегаклуб дуже шкодить саме "жовто-чорним". Вони поступово з претендента на зону єврокубків перетворюються на борця за виживання.

Загалом ж серія поразок Руху триває вже три матчі поспіль, якщо враховувати ще й минулорічну хибу в грі проти київської Оболоні на власному полі (1:3). Усе це виглядає дуже непереконливим аргументом щодо того, що львів’яни таки "боротимуться" до кінця, як вони самі й обіцяли. Надалі ж календар легше ставати точно не буде, і як за таких умов вирішувати якісь базові завдання на сезон — незрозуміло.

У Інгульця, навпаки, усе настільки зрозуміло, що далі вже просто немає куди. Остання сходинка в турнірній таблиці примушує або складати зброю та готуватись до Першої ліги, або хапатись за очки в кожному матчі, і коли на шляху трапляються такі суперники, як нинішній Рух, то ось це відставання від одеського Чорноморця всього в три очки виглядає цілком адекватною перешкодою для подолання.

І перший крок на шляху до цієї мети було зроблено минулими вихідними, коли Кривбас несподівано для себе дізнався, що Інгулець може приїхати в якості "господаря" на твою арену, але поїде з неї з трьома очками, а ти залишишся ні з чим. Невже така ж сама доля спіткає Рух?

Орієнтовні склади команд

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, П’ятов, Лосенко — Бенедюк, Кисленко, Пушкарьов.

Рух: Ледвій — Ременяк, Слюбик, Дідик, Холод, Роман — Підгурський, Рябов — Карабін, Климчук, Пастух.

Цікаві факти

– Рух програвав у трьох поспіль матчах УПЛ до цього — антирекордна серія клубу.

– Інгулець не грав унічию в трьох останніх домашніх матчах — перемога, дві поразки.

– Рух забивав більше одного м’яча за гру востаннє саме проти Інгульця 30 серпня минулого року — 5:0.

– Дмитро Ледвій (Рух) грає без замін від початку сезону та може провести свій 50 матч у чемпіонаті.

– Артур Ременяк (Рух) може забити 10 гол.

Форма команд