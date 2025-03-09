Україна

Форвард Руху прокоментував перемогу над Інгульцем.

Напередодні львівський Рух обіграв петровський Інгулець у номінально гостьовому матчі на Арені Львів у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Інгулець — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Бекназ Алмазбеков прокоментував виступ власної команди та свій дебют.

"Відчуваю позитивні емоції, адже команда здобула важливу перемогу. Я дуже радий, що дебютував, і чудово, що Рух здобув три очки. Звісно, хочеться перемагати та грати якомога більше.

Ми намагались забити швидкий гол у першому таймі та загалом багато атакували, але не змогли виконати тренерські установки.

У другій половині гри ми стали діяти впевненіше і однією з причин цього була підтримка наших уболівальників.

Сподобалась атмосфера на трибунах. У моменти таких емоційних перемог хочеться, щоб трибуни були заповнені й розділяли з командою цю радість. Але всі ми розуміємо, що в Україні, на жаль, триває війна і є обмеження на кількість глядачів. Тож хочу присвятити цю перемогу всім нашим вболівальникам — дякую за підтримку", — заявив киргизстанський виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.