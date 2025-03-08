Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 березня 2025 року.

Львівський Рух у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги в гостях вирвав перемогу над Інгульцем (1:0).

Перемогу львівській команді забезпечив забитий м'яч Остапа Притули на дев'ятій компенсованій хвилині.

За дві хвилини до пропущеного м'яча господарі поля залишилися у меншості після вилучення Романа Волохатого, який отримав друге попередження.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Рух у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Рух 0:1

Гол: Притула, 90+9.

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк (Дубілей, 35, Жовтенко, 76), Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, П’ятов (Лосенко, 76) — Пушкарьов (Фарасєєнко, 59), Кисленко, Могильний (Сад, 60).

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Роман, Рябов, Горін (Притула, 63), Ременяк (Кітела, 63) — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Климчук, 46), Пастух (Підгурський, 82).

Попередження: Бенедюк, Волохатий, Катрич, Кисленко — Климчук.

На 90+7-й хвилині був вилучений Роман Волохатий (Інгулець) (друге попередження).