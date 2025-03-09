Керманич Інгульця прокоментував поразку від Руху.
Василь Кобін, фото ФК Інгулець
09 березня 2025, 12:45
Напередодні петровський Інгулець поступився львівському Руху в номінально домашньому матчі на Арені Львів у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Інгулець — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди та свій дебют.
"Рух нам запропонував максимально вертикальний футбол. Дуже багато боротьби.
У першому таймі ми взагалі програвали боротьбу, програвали підбирання. На другий тайм внесли деякі корективи, почали вигравати підбирання та почали виходити з-під тиску.
Гра була для нас дуже важкою. Тут причина, звісно, є: ми два з половиною місяці працюємо на штучному полі.
Якщо ми минулого разу грали на Гірнику в Кривому Розі, ми думали, що там важке поле, то тут — набагато важче. І це далось узнаки", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.