Україна

Керманич Інгульця прокоментував поразку від Руху.

Напередодні петровський Інгулець поступився львівському Руху в номінально домашньому матчі на Арені Львів у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Інгулець — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди та свій дебют.

"Рух нам запропонував максимально вертикальний футбол. Дуже багато боротьби.

У першому таймі ми взагалі програвали боротьбу, програвали підбирання. На другий тайм внесли деякі корективи, почали вигравати підбирання та почали виходити з-під тиску.

Гра була для нас дуже важкою. Тут причина, звісно, є: ми два з половиною місяці працюємо на штучному полі.

Якщо ми минулого разу грали на Гірнику в Кривому Розі, ми думали, що там важке поле, то тут — набагато важче. І це далось узнаки", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.