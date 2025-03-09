Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Динамо — Зоря обслуговуватиме Віктор Копієвський, а за систему VAR відповідатиме Володимир Новохатній.

Поєдинок Карпати — Шахтар довірили Віталію Романову, якому із системою VAR допоможе Микола Балакін.

УПЛ-2024/25, 21 тур

11 березня (вівторок)

Олександрія — Оболонь. 13:00. Арбітр — Ігор Пасхал (Херсон), VAR — Олександр Кальонов (Хмельницький).

Динамо — Зоря. 15:30. Арбітр — Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR — Володимир Новохатній (Черкаси).

Верес — Полісся. 15:30. Арбітр — Дмитро Панчишин (Харків), VAR — Олександр Шандор (Львів).

Карпати — Шахтар. 18:00. Арбітр — Віталій Романов (Дніпро), VAR — Микола Балакін (Київська обл.).

15 березня (субота)

Кривбас — Лівий Берег. 15:30. Арбітр — Роман Блавацький (Львів), VAR — Сергій Задиран (Київська обл.).

Рух — Ворскла. 18:00. Арбітр — Клим Заброда (Київ), VAR — Денис Шурман (Київська обл.).

16 березня (неділя)

Інгулець — Чорноморець. 13:00. Арбітр — Олександр Солов'ян (Київська обл.), VAR — Олексій Деревінський (Хмельницький).

ЛНЗ — Колос. 15:30. Арбітр — Денис Резніков (Кам'янське), VAR — Олександр Омельченко (Слов'янськ).

Динамо з 50-ма очками йде першим у турнірній таблиці УПЛ, тоді як Олександрія відстає від лідера на шість залікових балів. Шахтар, маючи гру в запасі, йде третім із 40 очками.