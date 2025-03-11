Деталі угоди із футболістом не розголошуються.
Вальдемір, ФК Карпати Львів
11 березня 2025, 16:59
Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з нападником Вальдеміром Барбозою Родрігесом да Сілвою.
Деталі угоди із 18-річним українцем не розголошуються.
Вальдемір розпочав свій футбольний шлях у клубі Бангу в Ріо-де-Жанейро.
У 2020 році він перебрався до Ботафого, де за команду U-17 провів 29 матчів і забив десять голів. Він став найкращим бомбардиром команди минулого сезону. Також він відіграв три матчі у складі команди U-20.
Зазначається, що Вальдемір розпочне свої виступи у юнацькій команді львів'ян.
Свій наступний матч Карпати проведуть проти Шахтаря. Гра відбудеться сьогодні, 11 березня, о 18.00.