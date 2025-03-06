Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 березня 2025 року.

Полтавська Ворскла у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділила очки зі львівськими Карпатами. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Загалом команди мали якісні моменти для взяття воріт, але скористатися своїми шансами не змогли.

У львів'ян у середині першого тайму Краснопір мав шанс забити з 11 метрів, але пробив повз ворота. Через кілька хвилин Пердута неймовірним чи то ударом, чи то навісом, ледь не закинув м'яч за футболку Кінарейкіна.

Також на 65 хвилині був спірний момент після падіння Кулача у штрафному майданчику "левів", проте після перевірки ВАР арбітр ухвалив рішення продовжити матч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Карпати у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Карпати 0:0

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Малиш, Челядін (Хрипчук, 74), Салабай (Ієде, 90+3) — Авдилі (Мякушко, 46), Кулач (Ндукве, 74).

Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Очеретько (Шах, 38), Танда, Бруніньйо (Квасниця, 80) — Підлепенець (Федор, 67), Краснопір (Ігор, 67), Костенко (Чабан, 80).

Попередження: Крупський — Танда, Шах.