Україна

Керманич Динамо Київ висловився щодо нічийного результату в матчі проти Зорі.

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після поєдинку 21-го туру УПЛ-2024/25.

У домашній зустрічі із Зорею "біло-сині" спромоглися здобути лише один заліковий бал (2:2), у зв'язку з чим відрив від Олександрії, яка йде в турнірній таблиці чемпіонату України другою, тепер складає чотири очки.

"Ми не домовлялися сідати в низький блок за рахунку 1:1. Але ми маємо певне розуміння того, як ми хочемо активно діяти. Зараз не можу це прокоментувати.

Чи пов'язані пасивні, провальні перші тайми з фізичною формою й раннім виступом в єврокубках? Я зараз не можу відповісти на це запитання. Можливо, це пов'язано. Але в першу чергу гравцям треба розібратися з їх ставленням. У перших двох матчах року все було нормально, був результат, і, можливо, гравці десь почали ставитися до тренувального процесу не так, як раніше. Треба більше любити не себе у футболі, а футбол у собі. Кожен день, перед кожним тренуванням я повторюю хлопцям: ви завжди будете грати так, як тренуєтесь, ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань, а завжди будете грати саме так, як ви готові. Це і відбувається, на жаль. Безумовно, ми проаналізуємо ці матчі і будемо робити певні висновки, але на сьогоднішній день ми залучили чотирьох гравців з команди U19. Вирішувати завдання без підсилення непросто.

Кадрова ситуація? Перед грою певні проблеми були у Кабаєва, тому він не вийшов у стартовому складі. Піхальонок травмований, волошин також. Лучкевич, хоча він і не грав би, теж травмований. Також у лазареті Ігнатенко. Є також певні проблеми і в настрої. Можна говорити і про мої недопрацювання, або в команді є якась течія, з якою теж треба боротися", — цитує Шовковського офіційний сайт Динамо Київ.

У наступному турі УПЛ, 29 березня, столичний клуб гостюватиме у львівського Руху.