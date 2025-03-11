Україна

Спеціаліст шкодує, що його підопічні не впоралися з тиском із боку киян.

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Младен Бартулович дав свій коментар після матчу 21-го туру УПЛ-2024/25.

У виїзному поєдинку з Динамо Київ "чорно-білі" мали мінімальну перевагу за підсумками першого тайму, але втримати три очки гостям усе ж не вдалося.

"Вітаю свою команду з дуже гарним матчем та гарною грою. Шкода, що не витримали тиск Динамо в другому таймі та не виграли цю гру. На мою думку, ми заслуговували сьогодні на перемогу.

У нас буде велика пауза. Чотири вихідних. Після цього продовжимо працювати. Проведемо два спаринги та потім гра проти Колосу.

Повернення Зорі, яка була раніше? Ми з тренерським штабом проводимо багато роботи. Працюємо в цьому напрямку. Хочеться, щоб всі ті, хто вболіває за нас, хто слідкує за Зорею, знов побачили таких "чорно-білих", як раніше, а можливо, ще краще.

Нічия завдяки силі Зорі чи слабкості Динамо? Мене цікавить тільки моя команда та настрій на гру. А налаштовувалися тільки на перемогу. Динамо є Динамо. Вони нас тиснули, але в нас був обмежений ресурс замін. Попара, дуже важливий гравець для нас, захворів вчора. Тим не менш, знайшли вихід із цієї ситуації. Всі молодці. Дуже задоволений тим, як ми працювали сьогодні", — цитує Бартуловича офіційний сайт Зорі.

У наступному турі УПЛ, 30 березня, луганський клуб прийматиме ковалівський Колос.