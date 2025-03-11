Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 березня 2025 року.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар вирушив у гості до Львова, де зіграв унічию з місцевими Карпатами.

Підопічні Маріно Пушича, незважаючи на перевагу в атакувальних аспектах, не змогли знайти шлях до взяття воріт "левів", тоді як господарі спробували щось створити на контратаках у другому таймі, але результативного успіху не мали.

У підсумку фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка стала черговим ударом по амбіціях "гірників" захистити чемпіонський титул.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Шахтар у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Шахтар 0:0



Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Чачуа, Альварес, Танда (Клименко, 46) — Бруніньйо (Федор, 85), Краснопір (Ігор, 80), Костенко (Шах, 80).



Шахтар: Д. Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 80) — Марлон, Назарина (Бондаренко, 65), Судаков — Швед (Аліссон, 65), Егіналду (Еліас, 65), Кевін.



Попередження: Сич — Марлон