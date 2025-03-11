Україна

Спеціаліст дав свій коментар після нічиєї з Карпатами.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо матчу 21-го туру УПЛ-2024/25.

Карпати — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 11.03.2025

"Гірники" не скористалися осічкою Динамо Київ (домашня нічия із Зорею, 2:2), тож відставання від "біло-синіх" не змінилося, залишившись на позначці в десять очок. Пушич відповів, як оцінює гру, в якій його підопічні створили багато моментів, але так і не змогли уразити ворота "левів".

"Протягом сезону подібні епізоди відбуваються не вперше. Ми мали кілька хороших нагод, аби наздогнати наших суперників. Я вимушений констатувати, що це вже не збіг — це закономірність. Дійсно, прикро. Зараз я міг би розмовляти про нашу гру, про те, що у нас була гарна стилістика гри та сьогодні ми показали хорошу гру, однак зараз це немає сенсу. Ми змушені подивитись правді у вічі та визнати, що у цьому сезоні ми не можемо боротися про чемпіонство. Можливо, зараз наш фокус зміщується на друге місце. Але конкретно зараз, зважаючи на згадану закономірність — ми не готові до боротьби за титул", — цитує спеціаліста офіційний сайт Карпат.

У наступному турі УПЛ, 29 березня, донецький клуб гостюватиме в київської Оболоні.