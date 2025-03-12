Україна

Турецький спеціаліст зараз працює в себе на батьківщині.

Арда Туран міг очолити донецький Шахтар, передає портал Ajansspor.

Повідомляється, що 38-річний турок нещодавно отримав пропозицію від "гірників". Однак, результату вони так і не досягли, тож спеціаліст залишиться в Еюпспорі принаймні до кінця сезону-2024/25.

Клуб, що базується в Еюпсултані/Еюпі (район Стамбула), Туран очолює з квітня 2023 року. Під його керівництвом "фіолетово-жовті" вперше в своїй історії вийшли до "еліти" турецького футболу.

Після 26-ти зіграних матчів поточної кампанії Еюпспор іде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату країни, маючи 43 залікових бала.