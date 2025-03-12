До вашої уваги трансляція товариського матчу, який відбудеться 12 березня, розпочавшись о 12:00.
Карпати — Шахтар, shakhtar.com
12 березня 2025, 11:38
Сьогодні, 12 березня, львівські Карпати й донецький Шахтар проведуть контрольний поєдинок.
Товариський матч приймає стадіон Україна у Львові. Стартовий свисток пролунає о 12:00.
Онлайн-трансляція матчу Карпати — Шахтар:
Нагадаємо, що вчора команди не виявили сильнішого в рамках 21-го туру УПЛ-2024/25. Відеоогляд поєдинку доступний на нашому сайті за посиланням.