Україна

Вихованець Дніпра шукатиме новий клуб.

Контракт Кривбасу з центральним нападником Олегом Кожушком достроково розірвано за взаємною згодою сторін, передає офіційний сайт клубу.

Гравець представляв "червоно-білих" із літа 2023 року. Тоді нині 27-річний українець на правах вільного агента залишив Олександрію.

На рахунку Кожушка десять голів і чотири асисти в 44 матчах за Кривбас у всіх турнірах. У ході поточної кампанії він взяв участь у 17-ти поєдинках, відзначившись одним результативним ударом.

"Саме в Кривбасі Олег досягнув позначки в 100 матчів в "еліті" українського футболу. Він є одним із найкращих бомбардирів Кривбасу в новітній історії клубу. Дякуємо за плідну співпрацю та бажаємо всього найкращого в подальшій кар'єрі", — заявили в криворізькому клубі.

Нагадаємо, у суботу, 15 березня, підопічні Юрія Вернидуба прийматимуть в УПЛ Лівий Берег.