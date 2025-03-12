Поєдинки відбудуться з 4 по 7 квітня.
Лівий Берег - Динамо Київ, ФК Динамо Київ
12 березня 2025, 20:47
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 23 туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Ігровий вікенд розпочнеться з п'ятничного матчу між Інгульцем та Оболонню. При цьому зазначається, що час початку цього поєдинку може бути скоригований пізніше.
Закриє тур зустріч між житомирським Поліссям та львівськими Карпатами у понеділок, 7 квітня.
23 тур
4 квітня (п’ятниця)
Інгулець — Оболонь 15:30*
5 квітня (субота)
Ворскла — Зоря 13:00
Чорноморець — ЛНЗ 15:30
6 квітня (неділя)
Олександрія — Кривбас 13:00
Динамо — Лівий Берег 15:30
Шахтар — Верес 18:00
7 квітня (понеділок)
Колос — Рух 15:30
Полісся — Карпати 18:00
Після 21 туру Динамо (51) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири очки. У Шахтаря 41 бал після 20 зустрічей та третя позиція.