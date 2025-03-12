Україна

Поєдинки відбудуться з 4 по 7 квітня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 23 туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Ігровий вікенд розпочнеться з п'ятничного матчу між Інгульцем та Оболонню. При цьому зазначається, що час початку цього поєдинку може бути скоригований пізніше.

Закриє тур зустріч між житомирським Поліссям та львівськими Карпатами у понеділок, 7 квітня.

23 тур

4 квітня (п’ятниця)

Інгулець — Оболонь 15:30*

5 квітня (субота)

Ворскла — Зоря 13:00

Чорноморець — ЛНЗ 15:30

6 квітня (неділя)

Олександрія — Кривбас 13:00

Динамо — Лівий Берег 15:30

Шахтар — Верес 18:00

7 квітня (понеділок)

Колос — Рух 15:30

Полісся — Карпати 18:00

Після 21 туру Динамо (51) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири очки. У Шахтаря 41 бал після 20 зустрічей та третя позиція.