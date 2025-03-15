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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та полтавська Ворскла.

Львівський Рух та полтавська Ворскла зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після перемоги над петровським Інгульцем (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), використав із перших хвилин Хрипчука в центрі оборони, тоді як Скляр повернувся до центру поля.

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін, Рябов, Роман — Карабін, Фаал, Пастух.

Запасні: Бакус, Лях, Підгурський, Едсон, Кітела, Руніч, Тлумак, Погорілий, Алмазбеков, Притула.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін — Авдилі, Кулач, Салабай.

Запасні: Ющишин, Мякушко, Ндукве, Павлюк, Кане, Нестеренко, Ієде, Фернан.



Гра Рух — Ворскла почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.