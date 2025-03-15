Україна

Ворскла вистраждала перемогу над Рухом

Команди відверто не потішили яскравою грою на Арені Львів, проте колектив Юрія Максимова закрив свою серію із шести матчів без перемог.

Рух — Ворскла, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рух — Ворскла 0:1

Гол: Малиш, 82



Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін (Притула, 57), Рябов, Роман — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Підгурський, 57), Пастух (Погорілий, 84).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко, 71) — Авдилі (Ндукве, 57), Кулач (Кане, 71), Салабай.



Попередження: Карабін, Горін — Кулач