Україна
15 березня 2025, 19:56
Ворскла вистраждала перемогу над Рухом
Команди відверто не потішили яскравою грою на Арені Львів, проте колектив Юрія Максимова закрив свою серію із шести матчів без перемог.
Рух — Ворскла, фото УПЛ
15 березня 2025, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Ворскла 0:1
Гол: Малиш, 82
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін (Притула, 57), Рябов, Роман — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Підгурський, 57), Пастух (Погорілий, 84).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко, 71) — Авдилі (Ндукве, 57), Кулач (Кане, 71), Салабай.
Попередження: Карабін, Горін — Кулач