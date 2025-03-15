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Рух — Ворскла 0:1
Гол: Малиш, 82

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін (Притула, 57), Рябов, Роман — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Підгурський, 57), Пастух (Погорілий, 84).

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко, 71) — Авдилі (Ндукве, 57), Кулач (Кане, 71), Салабай.

Попередження: Карабін, Горін — Кулач