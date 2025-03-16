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Керманич Руху прокоментував поразку від Ворскли.

Напередодні львівський Рух у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступився полтавській Ворсклі на власному полі.

Рух — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов оцінив виступ власної команди.

"Ми очікували на складний матч, оцінюючи положення Руху та Ворскли у турнірній таблиці. І нам, і полтавцям потрібні були очки, тому це був не яскравий матч, але було багато боротьби. Поле також не дозволяло грати у більш комбінаційний футбол.

На жаль, ми поступились 0:1. У другому таймі Ворскла не мала гольових моментів, але перемогла. Потрібно догравати кожен епізод до кінця, а наш гравець цього не зробив і в цьому епізоді ми пропустили гол.

У першому таймі була більш рівна гра, тоді як у другому таймі перевагу мав Рух. У нас були моменти, щоб забити гол, і треба грати агресивніше у штрафному майданчику суперника та холоднокровніше реалізовувати свої нагоди. Було багато необов’язкових утрат м’яча у завершальній фазі і це ті причини, через які команда не забила бодай один гол.

Гравці повинні адаптовуватись до будь-яких умов. Якщо вони виходять на поле, то мають грати і при такій погоді на такому полі, тому не хотів би говорити, що ми поступились через стан газону.

Ми серйозно готуватимемось до наступних матчів і не лише до ігор з Динамо. Треба проаналізувати свої ігри і визначити, чого нам не вистачало в цих матчах для здобуття позитивного результату.

Я не можу сказати, що це були погані для нас матчі в ігровому аспекті. Команда може прогресувати і нам треба працювати далі, тоді ми досягнемо результату", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме київське Динамо.