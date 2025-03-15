Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 березня 2025 року.

У 21-му турі УПЛ-2024/25 на Арені Львів місцевий Рух поступився Ворсклі.

Команди не порадували голами в першому таймі. Ближче до завершення поєдинку його долю визначило взяття воріт у виконанні Навіна Малиша, для якого воно було дебютним у футболці клубу з Полтави.

Далі на Рух чекає домашній поєдинок із Динамо Київ, тоді як Ворскла прийматиме Кривбас.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Ворскла в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Ворскла 0:1

Гол: Малиш, 82



Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін (Притула, 57), Рябов, Роман — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Підгурський, 57), Пастух (Погорілий, 84).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко, 71) — Авдилі (Ндукве, 57), Кулач (Кане, 71), Салабай.



Попередження: Карабін, Горін — Кулач