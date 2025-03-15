Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 березня 2025 року.
Рух — Ворскла, fcruhlviv.com
15 березня 2025, 21:09
У 21-му турі УПЛ-2024/25 на Арені Львів місцевий Рух поступився Ворсклі.
Команди не порадували голами в першому таймі. Ближче до завершення поєдинку його долю визначило взяття воріт у виконанні Навіна Малиша, для якого воно було дебютним у футболці клубу з Полтави.
Далі на Рух чекає домашній поєдинок із Динамо Київ, тоді як Ворскла прийматиме Кривбас.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Ворскла в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Рух — Ворскла 0:1
Гол: Малиш, 82
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін (Притула, 57), Рябов, Роман — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Підгурський, 57), Пастух (Погорілий, 84).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін (Мякушко, 71) — Авдилі (Ндукве, 57), Кулач (Кане, 71), Салабай.
Попередження: Карабін, Горін — Кулач