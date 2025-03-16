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Захисник Руху прокоментував поразку від Ворскли.

У рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух напередодні поступився полтавській Ворсклі на власному полі.

Рух — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик оцінив виступ власної команди.

"Останнім часом, на жаль, наша реалізація не на найвищому рівні. На кожному тренуванні команда працює над цим ігровим аспектом, прораховує різноманітні можливості забити і моделюємо різні епізоди.

Проте вкотре Руху не пощастило. Сподіваюсь, скоро фарт до нас повернеться.

Ворскла провела швидку атаку, ми загубили гравця у карному майданчику і він забив гол. Це був чи не єдиний момент полтавців у другому таймі поблизу наших воріт.

Ми були кращими в атаці за суперника, але в цій грі на перший план вийшла реалізація.

Нам протистояла сильна та досвідчена команда. Матч був дуже бойовим. На цьому полі важко було показувати комбінаційний футбол, адже ще кілька днів тому було 20 градусів тепла, а тепер сніг і низька температура.

Проте погода і умови є однаковими для двох команд, тож це не слугує виправданням нашої поразки", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме київське Динамо.