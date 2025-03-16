Україна

Матч аутсайдерів у форматі "битви за шість очок" завершився на користь команди Василя Кобіна.

Розлога програма двадцять першого туру української Прем’єр-ліги охопила майже весь тиждень, проте завершуватись мала все одно в неділю, бо далі — починається березнева міжнародна перерва. І нехай афіші протистоянь у останній ігровий день нікого не вводять у оману — навіть у грі поміж петровським Інгульцем та одеським Чорноморцем інтриги було стільки, що позаздрити могли й команди із збірниками в складі.

Усе ж таки, це була битва в підвалинах турнірної таблиці, де останні дві сходинки посідали саме ці два клуби. Тим часом команда Василя Кобіна все так само не могла розраховувати на силу рідного поля, тож грати обом колективам доводилось за порожніх трибун домашнього стадіону "моряків". Утім, коли перед очима є цілком очевидне завдання, на такі фактори вже не доводиться звертати увагу.

І вже перший тайм протистояння цілком виправдав наші очікування щодо боротьби та кількості гострих моментів. Одесити на правах повноправних господарів арени прагнули почати в більш атакувальному стилі, проте в моменті Мустафаєва так і не відбулось влучанням головою у ворота з правого флангу штрафного, після чого "козаки" створити кілька власних нагод зусиллями Сада та Пушкарьова та якось закріпились на чужій половині.

У підсумку, Чорноморець привіз м’яч у власні ворота через помилку Бутка під час передачі з правого флангу до зони перед штрафним, яку перехопив Пушкарьов, і одразу ж здалеку пробив у лівий кут чужих воріт. На такий розвиток подій гравці "моряків" явно не очікували, тож у розгубленому стані потім не змогли знайти гідної відповіді для суперників. А ті тим часом те й робили, що продовжували чинити тиск на чужій половині й були значно більш близькими до другого гола, аніж гості до того, щоб відігратись.

У другому таймі Інгулець прогнозовано відмовився від атакувальної гри та зачинився в обороні. Чорноморець натомість кинув до бою одразу трьох нових футболістів, і вже незабаром Бабич додав ще двох свіжих виконавців — усе на атаку, бо втрачати банально було нічого. І дійсно, це допомогло "морякам" кілька разів дуже перспективно розкривати чужий ешелонований захист, проте реалізація знову залишала бажати кращого.

А таких матчах, власне, реалізація все й вирішує. Ніхто не заважав Янакову скористатись одним із власних шансів, чи Шевцову або Когуту трохи краще пробити з дальньої відстані. Цих моментів було насправді не так уже й багато, проте на нічию за xG одесити, можливо, таки награли. Але той xG ще треба вміти втілити у життя. У підвалинах таблиці тепер, ох, як цікаво.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме рівненський Верес, тоді як одеський Чорноморець навідається до львівських Карпат.— Чорноморець 1:0Пушкарьов, 18Паламарчук — Бенедюк (Дубілей, 88), Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко, Сад (Фарасєєнко, 74) — Пушкарьов (Гаджук, 74), П’ятов (Скороход, 90+4), Могильний — Кисленко (Н. Попов, 88).Рудько — Бутко (Безбородько, 73), Жаржу, Арсич, Раян — Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський — Мустафаєв (Кисіль, 46), Габелок (І. Когут, 46), Янаков — Хобленко (К. Попов, 64).Попередження: Гаджук — Мустафаєв, Раян, І. Когут