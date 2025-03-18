Україна

Зимовий новачок "червоно-білих" розповів про процес своєї адаптації в Україні.

Лівий вінгер Кривбасу Глейкер Мендоза поспілкувався з пресслужбою криворізького клубу перед домашнім матчем 21-го туру УПЛ-2024/25 проти Лівого Берега.

Мендоза поділився, як проходить його адаптації у розташуванні "червоно-білих" та Україні загалом, а також розповів про свої емоції від дебютного гола за Кривбас і чи встиг він уже відчути високий рівень чемпіонату країни.

"Адаптація в команді проходить чудово, я отримую задоволення від тренувань. Мене дуже підтримують мої колеги по команді та тренерський штаб. Буду відвертим, мав певні хвилювання щодо адаптації, але завдяки підтримці команди, я почуваю себе спокійніше та впевненіше. Можу сказати, що щасливий бути частиною великої "червоно-білої" родини Кривбасу.

Насправді дуже радий забити свій перший гол у стартовому складі Кривбасу. Я щасливий, що зміг засмутити одну з найсильніших команд України, яка регулярно грає в Лізі Чемпіонів — Шахтар. Дякую товаришам по команді за те, що розділили цей радісний момент зі мною, і привітали в роздягальні. Шахтар дуже багато атакував. Але в одному з епізодів мені вдалось відібрати м'яча і на швидкості дійти до воріт суперника. Дякує Соса за класну передачу.

Я бачив кілька матчів української ліги раніше. Можу сказати, є сильні, конкурентоспроможні команди, які борються за найвищі позиції в таблиці. Вважаю, що УПЛ в цілому — дуже конкурентна і сильна ліга. Я грав тільки у Венесуелі, і тепер, коли тут — у Кривбасі, розумію, що це зовсім різні ліги. Українська ліга сильніша і має більш швидкі переходи з оборони в атаку, вони дуже відрізняються", — цитує 23-річного венесуельця офіційний сайт криворізького клубу.

Нагадаємо, Кривбас орендував Глейкера в Ангостури (Венесуела) до кінця 2025 року з правом викупу. Зараз на рахунку нападника один гол у трьох матчах УПЛ.