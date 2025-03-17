Україна

Український фахівець продовжить роботу в Кривому Розі.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб поспілкувався з клубною прес-службою. Його слова наводить офіційний сайт українського клубу.

"Ситуація в нашому клубі нічим не відрізняється від ситуації в багатьох інших українських клубах та й країні в цілому. В Україні йде війна, тому 100% стабільності не може бути ні в кого. Але, незважаючи на це, керівництво ФК Кривбас продовжує розвивати і клуб, і дитячі академії в Кривому Розі та Дніпрі. Більше 1000 дітей наразі займаються футболом у структурі клубу і їх кількість всупереч усьому тільки зростає. Для кожного з них футбол — це певна реабілітація та можливість відволікти їх від тих жахіть, які щодня завдає країна 404.

Головна команда теж продовжує боротьбу за найвищі місця. До нас приїжджають легіонери, як би це не було складно, але керівництво робить усе, щоб тримати планку, яку ми поставили в минулому році.

Слова Бурбаса про заборгованість в клубі? З усією повагою до нього, як до будь-якого журналіста, але ця інформація не відповідає дійсності. Стосовно мене і якихось "агентів" — це відверта брехня. В мене немає агенту і не було. Стосовно заборгованості клубу перед футболістами та тренерським штабом — її немає. Так, є затримка з виплатою преміальних, але це внутрішні справи.

У нас був діалог з президентом і в нас є свої домовленості з цього приводу. Найближчим часом ми закриємо це питання і у мене немає сумнівів в цьому. Костянтин Федорович — людина слова. Жодного разу з моменту нашого знайомства, він не дав приводу в цьому сумніватися.

Щодо нового контракту з клубом — це питання часу. Ми вже погодили все з керівництвом і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей продовження нашої співпраці", — заявив Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав хорватського півзахисника.