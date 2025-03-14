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Молодіжка готується до товариських матчів.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад команди на товариські поєдинки зі Словенією та Польщею.

У березні молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) проведе навчально-тренувальний збір у Туреччині, який розпочнеться 17-го числа й триватиме до 25-го. Протягом цього збору синьо-жовті зіграють два товариські матчі з однолітками: 21-го — зі Словенією та 25-го — із Польщею.

Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса розраховує в цих поєдинках на 23 виконавців.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — Лехія, Польща), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Денис Кузик (Кривбас Кривий Ріг), Олег Федор (Карпати Львів), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Борис Крушинський (Полісся Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Ігор Краснопір (Карпати Львів).

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України під керівництвом Унаї Мельгоси виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).