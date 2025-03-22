Захисник Кривбасу оцінив звитягу "синьо-жовтих" у першому матчі плей-оф Ліги націй.
Рафаель Бандейра, fckryvbas.com
22 березня 2025, 18:28
Правий захисник криворізького Кривбасу Рафаель Бандейра поділився своїми враженнями від поєдинку Ліги націй Україна — Бельгія.
Україна — Бельгія 3:1 Відео голів та огляд матчу 20.03.2025
Спілкуючись із клубною пресслужбою, 24-річний португалець заявив, що дивився перше протистояння збірних у себе вдома.
"Україна показала крутий результат, адже ця перемога була дійсно важлива для вашої збірної. В цілому Україні потрібні перемоги у різних видах спорту: і в футболі, і в боксі, щоб нагадувати всьому світу, що це сильна країна. Я щиро радий, що збірна України впевнено перемогла міцних бельгійців", — зазначив Бандейра.
Гравець "червоно-білих" також висловився щодо поновлення тренувань після вихідних і старту підготовки до наступного туру УПЛ.
"У нас було п'ять днів, щоб перезавантажитись та відновити енергію і сили. Попереду багато роботи, ми повинні завзято працювати, щоб бути максимально готовими до найближчого протистояння. Треба підготуватись до складної гри проти Ворскли.
У першій частині сезону я грав проти цього опонента. Ворскла — чудовий суперник, тому, повторюсь, нам треба гарно підготуватись, щоб бути готовими до цієї команди", — додав фулбек.
На рахунку Рафаеля один асист у 18-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії. Зазначимо, що Кривбас гостюватиме у Ворскли в неділю, 30 березня.