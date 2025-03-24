Україна

Керманич відповідатиме за інший напрямок розвитку одеситів.

Одеський Чорноморець пішов на березневу міжнародну перерву з трьома поспіль поразками за плечима в рамках національної першості, що зумовило передостанню сходинку в турнірній таблиці для "моряків" та 15 залікових балів після 21 зіграного матчу відповідно.

У підсумку, керівництво клубу ухвалило вольове рішення про звільнення головного тренера Олександра Бабича.

Однак 46-річний фахівець і надалі працюватиме в структурі Чорноморця, але вже на посаді спортивного директора клубу.

Нагадаємо, що Бабич очолив Чорноморець у своїй другій каденції в клубі на початку поточного сезону, тоді як до цього працював у колективі в якості асистента головного тренера, виконуючого обов’язки головного тренера та власне головного тренера в період 2012 – 2017 років.