Україна

Одесити швидко визначились із наступником Олександра Бабича.

Одеський Чорноморець розпочав робочий тиждень з оголошення про звільнення з посади головного тренера Олександра Бабича.

І вже наступною новиною від "моряків" стало призначення нового фахівця на вакантну посаду.

Ним став відомий у минулому центральний захисник Олександр Кучер.

42-річний український фахівець розпочинав тренерську діяльність на чолі харківського клубу Метал, який пізніше перейменували в Металіст, а також сезон відпрацював у структурі дніпровського Дніпра-1 та вивів команду до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення сезону-2022/23 Кучер перебував у пошуку нового місця роботи.

На ранковому тренуванні в понеділок нового головного тренера представили колективу "моряків".