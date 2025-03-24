Одесити швидко визначились із наступником Олександра Бабича.
Олександр Кучер, фото ФК Чорноморець Одеса
24 березня 2025, 13:59
Одеський Чорноморець розпочав робочий тиждень з оголошення про звільнення з посади головного тренера Олександра Бабича.
І вже наступною новиною від "моряків" стало призначення нового фахівця на вакантну посаду.
Ним став відомий у минулому центральний захисник Олександр Кучер.
42-річний український фахівець розпочинав тренерську діяльність на чолі харківського клубу Метал, який пізніше перейменували в Металіст, а також сезон відпрацював у структурі дніпровського Дніпра-1 та вивів команду до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
Після завершення сезону-2022/23 Кучер перебував у пошуку нового місця роботи.
На ранковому тренуванні в понеділок нового головного тренера представили колективу "моряків".