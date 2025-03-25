Матчі пройдуть 1 та 2 квітня.
Динамо Київ - Рух, ФК Динамо Київ
25 березня 2025, 11:39
Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад чвертьфінальних матчів турніру у сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Нагадаємо, до 1/4 фіналу пройшли шість клубів УПЛ (Олександрія, Шахтар, Рух, Динамо Київ, Верес та Полісся), а також два представники Першої ліги, які зіграють між собою — Буковина та Вікторія.
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України:
1 квітня (вівторок)
Буковина — Вікторія. Чернівці. Стадіон Буковина. 13:00
2 квітня (середа)
Олександрія — Шахтар. Олександрія. КСК Ніка. 14:00
Рух — Динамо Київ. Львів. Стадіон Арена Львів. 18:00
Верес — Полісся. Рівне. Стадіон Авангард. 18:00
Нагадаємо, фінал турніру пройде 14 травня на Центральному стадіоні у місті Житомир.