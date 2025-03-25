Україна

Матчі пройдуть 1 та 2 квітня.

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад чвертьфінальних матчів турніру у сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, до 1/4 фіналу пройшли шість клубів УПЛ (Олександрія, Шахтар, Рух, Динамо Київ, Верес та Полісся), а також два представники Першої ліги, які зіграють між собою — Буковина та Вікторія.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України:

1 квітня (вівторок)

Буковина — Вікторія. Чернівці. Стадіон Буковина. 13:00

2 квітня (середа)

Олександрія — Шахтар. Олександрія. КСК Ніка. 14:00

Рух — Динамо Київ. Львів. Стадіон Арена Львів. 18:00

Верес — Полісся. Рівне. Стадіон Авангард. 18:00

Нагадаємо, фінал турніру пройде 14 травня на Центральному стадіоні у місті Житомир.