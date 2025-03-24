Україна

Поєдинки відбудуться з 11 по 14 квітня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 24 туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Ігровий вікенд розпочнеться з п'ятничного матчу між черкаським ЛНЗ та донецьким Шахтарем.

Закриє тур зустріч між Інгульцем та львівськими Карпатами у понеділок, 14 квітня. При цьому зазначається, що час початку цього поєдинку може бути скоригований пізніше.

УПЛ. 24 тур

11 квітня (п’ятниця)

ЛНЗ — Шахтар 15:30

12 квітня (субота)

Кривбас — Динамо 13:00

Рух — Олександрія 15:30

Оболонь — Чорноморець 18:00

13 квітня (неділя)

Ворскла — Полісся 13:00

Лівий Берег — Колос 15:30

Зоря — Верес 18:00

14 квітня (понеділок)

Інгулець — Карпати 13:00

Після 21 туру київське Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири бали. Трійку найкращих замикає донецький Шахтар – у якого 41 бал після 20 матчів.