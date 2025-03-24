Поєдинки відбудуться з 11 по 14 квітня.
Динамо Київ - Кривбас, ФК Динамо Київ
24 березня 2025, 15:53
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 24 туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Ігровий вікенд розпочнеться з п'ятничного матчу між черкаським ЛНЗ та донецьким Шахтарем.
Закриє тур зустріч між Інгульцем та львівськими Карпатами у понеділок, 14 квітня. При цьому зазначається, що час початку цього поєдинку може бути скоригований пізніше.
УПЛ. 24 тур
11 квітня (п’ятниця)
ЛНЗ — Шахтар 15:30
12 квітня (субота)
Кривбас — Динамо 13:00
Рух — Олександрія 15:30
Оболонь — Чорноморець 18:00
13 квітня (неділя)
Ворскла — Полісся 13:00
Лівий Берег — Колос 15:30
Зоря — Верес 18:00
14 квітня (понеділок)
Інгулець — Карпати 13:00
Після 21 туру київське Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири бали. Трійку найкращих замикає донецький Шахтар – у якого 41 бал після 20 матчів.