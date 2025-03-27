Україна

Українець поділився враженнями від виступів за збірну.

Півзахисник київського Динамо Павло Люсін прокоментував виступи за юнацьку збірну України U-17 у відборі Євро-2025.

"Ми їхали з думками виключно про перемогу попри те, що всі суперники по групі були сильні – і Італія, і Хорватія, і Словаччина. Гадаю, фаворитом була Італія, і це було видно по їхній грі.

Треба завжди вірити в себе, вірити, що все можливо. Ми могли перемогти в Італії та Словаччини, а Хорватія – програти італійцям, і тоді ми мали б шанси посісти перше місце в групі.

До 90 хвилини матчу з Італією ви вели в рахунку, але в підсумку програли. Це найбільш прикра поразка у карʼєрі? Напевно, так і є. Ми розуміли, що цілком могли перемогти цю збірну – і тоді б зберігали шанси потрапити на Євро. Протягом усього першого тайму ми більше контролювали мʼяч, могли забивати більше. А у другому таймі наша команда підсіла. До 90 хвилини ми вели в рахунку, але нам просто не пощастило.

Мотивація грати за честь країни є завжди і на всі матчі, навіть на такі, які нічого не вирішують. Хоча цей матч проти Словаччини усе ж мав турнірну мотивацію – вирішувалось, яка з двох збірних залишиться у Лізі А.

Я віддавав на полі усі сили задля того аби наша команда вийшла на Євро. Але нам трохи не вистачило везіння. Форварди теж старалися, все у них виходило, але в останній фазі їм трохи не щастило.

У нас буде декілька зборів вже у складі збірної України U18. Наша команда буде готуватися до відбору на чемпіонат Європи – 2027 вже у категорії U-19, аби там показати хороший результат", — наводить слова Люсіна прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, Україна обіграла Словаччину (0:1), а також поступилася Італії (1:2) та Хорватії (1:2). У цих матчах Люсін забив два м'ячі.