Україна

В донецькому клубі добре заробляють.

Український півзахисник Іван Петряк розповів в якому клубі були найкращі фінансові умови та про найцінніший виграний трофей.

"Найкращі особисті фінансові умови в моїй карʼєрі були в Шахтарі та Фегерварі. У Ференцвароші я йшов на зниження зарплати, адже я був молодим та хотілося просто грати у футбол.

Найважливіший трофей? Можливо, раніше це якось не цінували, але я вважаю, що найважливішим є перемога в чемпіонаті України, країни, яка зараз воює проти росії. Потім буде про що дітям розказати", — заявив Петряк.

Цього сезону Іван Петряк на правах оренди відіграв десять матчів за Чорноморець та віддав три результативні передачі.