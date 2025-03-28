Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 березня 2025 року.

Матч Інгульця та Вереса у рамках 22-го туру УПЛ розпочався із затримкою через повітряну тривогу, але це не завадило гостям впевнено розпочати гру. "Верес" створив кілька небезпечних моментів у першому таймі, але реалізувати їх не зміг. "Інгулець" діяв обережно й рідко загрожував воротам суперника.

У другому таймі "Верес" зіткнувся з травмами гравців, що вплинуло на його гру. Господарі почали більше контролювати м’яч, але моментів для взяття воріт майже не створювали. Найкращий шанс вирвати перемогу був у Степанюка, проте він схибив. У підсумку матч завершився безгольовою нічиєю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Верес в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Верес 0:0



Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей (Бенедюк, 89), Малиш, Жовтенко, Катрич — П’ятов (Скороход, 89), Лосенко (Гаджук, 78), Волохатий — Сад (Могильний, 78), Кисленко (Попов, 68).



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 27), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров (Кльоц, 69) — Шарай (Сміян, 69), Дахновський — Гайдучик, Степанюк (Годя, 83).



Попередження: Волохатий, Лосенко