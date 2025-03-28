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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 березня 2025 року.

Житомирське Полісся здобуло мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ у виїзному матчі 22-го туру УПЛ (1:0).

Єдиний гол у грі було забито на 54-й хвилині після подачі кутового – Крушинський скористався помилкою захисника господарів і відправив м’яч у порожні ворота. Раніше Чоботенко забив після стандарту, але VAR скасував гол через гру рукою.

ЛНЗ мав нагоду зрівняти рахунок у кінцівці, проте Кудрик впорався з ударом Путрі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Полісся в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Полісся 0:1

Гол: Крушинський, 54



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський (Нонікашвілі, 81), Тілль (Бойко, 88) — Г. Пасіч, Момо (Молло, 67), Ейнел (Наумець, 81).



Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 87), Віале, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гонсалвеш (Батіста, 64), Бабенко, Крушинський (Бітон, 64), Назаренко (Брістрич, 86) — Гуцуляк (Мельниченко, 90+2).



Попередження: Путря, Яшарі — Чоботенко, Сарапій, Бітон, Бабенко