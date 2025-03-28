Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 березня 2025 року.
ЛНЗ — Полісся
28 березня 2025, 18:59
Житомирське Полісся здобуло мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ у виїзному матчі 22-го туру УПЛ (1:0).
Єдиний гол у грі було забито на 54-й хвилині після подачі кутового – Крушинський скористався помилкою захисника господарів і відправив м’яч у порожні ворота. Раніше Чоботенко забив після стандарту, але VAR скасував гол через гру рукою.
ЛНЗ мав нагоду зрівняти рахунок у кінцівці, проте Кудрик впорався з ударом Путрі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Полісся в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
ЛНЗ — Полісся 0:1
Гол: Крушинський, 54
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський (Нонікашвілі, 81), Тілль (Бойко, 88) — Г. Пасіч, Момо (Молло, 67), Ейнел (Наумець, 81).
Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 87), Віале, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гонсалвеш (Батіста, 64), Бабенко, Крушинський (Бітон, 64), Назаренко (Брістрич, 86) — Гуцуляк (Мельниченко, 90+2).
Попередження: Путря, Яшарі — Чоботенко, Сарапій, Бітон, Бабенко