Україна

Захисник Руху прокоментував підготовку до Динамо.

Львівський Рух у домашньому матчі двадцять другого туру української Прем’єр-ліги прийматиме київське Динамо.

Рух — Динамо Київ. Напередодні

Перед грою захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував настрій у колективі.

"У перший тиждень паузи на матчі збірних ми зібрались у середу та розпочали підготовку в режимі одноразових тренувань. Далі вже перейшли у звичний режим двох тренувань на день, а в суботу зіграли два спаринги. Тоді як цього тижня із понеділка команда вже цілеспрямовано готується до матчів проти Динамо.

У киян багато сильних сторін — це гранд українського футболу. Зараз Динамо лідирує у турнірній таблиці, тож ми розуміємо, що нас чекають серйозні ігри як у чемпіонаті, так і в Кубку України.

Перш за все, для нас важливою є наступна гра, тож зараз концентруємось на поєдинку в УПЛ. Звичайно, цікаво грати проти такого суперника, ще й два матчі поспіль. Це хороша можливість для Руху перевірити свої сили на фоні сильного опонента.

Для нас важлива підтримка наших вболівальників, у тому числі — і на матчах проти Динамо. Очікуємо, що трибуни гнатимуть нашу команду вперед, тож принагідно запрошую фанатів на стадіон, а Рух постарається потішити глядачів хорошою грою і спробує вибороти позитивний результат", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Динамо відбудеться 29 березня, о 18:00.