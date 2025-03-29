Україна

У "Супер Івана" спливає термін угоди.

Помічник головного тренер Олександрії Олексій Антонов висловився про майбутнє одного з лідерів команди Івана Калюжного.

"На даний момент Калюжний в нашому розпорядженні, він працює з нами. До кінця сезону Іван гратиме за Олександрію, а далі – це вже його особиста справа.

Для нас зараз Калюжний – важливий гравець. Найважливіше, щоб футболіст виконував вимоги тренера і був в хорошому фізичному стані, що Іван й демонструє", — сказав Антонов.

Зазначимо, що контракт 27-річного півзахисника з клубом спливає 30 червня 2025 року.

Цього сезону Іван Калюжний відіграв за Олександрію 20 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.