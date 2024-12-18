Представник Олександрії набрав 52% голосів уболівальників.
Іван Калюжний, Getty Images
18 грудня 2024, 12:59
Центральний півзахисник збірної України Іван Калюжний став переможцем у номінації "Дебют року", передає офіційний Telegram-канал УАФ.
Калюжний вперше вийшов на поле у футболці національної команди в жовтні. Зараз на рахунку 26-річного гравця участь у чотирьох матчах збірної України.
У голосуванні Іван із 52% голосів обійшов Володимира Бражка (41%) та Олександра Назаренка (7%).
Нагадаємо, раніше став відомий календар матчів збірної України у відборі ЧС-2026.