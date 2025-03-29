Україна

Амбітний футболіст.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков розповів про цілі, які він перед собою ставить в найближчі п'ять років футбольного життя. Його слова наводить Insider.

"Я завжди ставлю перед собою серйозну мету, тому в найближчі п’ять років хочу зробити максимальний ривок у своїй кар’єрі. Перше і головне – стати ще кращим гравцем, ніж зараз. Хочу розвивати всі аспекти своєї гри – тактику, техніку, фізику, швидкість рішень.

Щоб у будь-якому чемпіонаті та команді я міг показувати стабільно високий рівень. Друге – грати на найвищому рівні. Хочу спробувати свої сили в топ-чемпіонаті, відчути інший футбол, іншу конкуренцію, нові виклики. Де саме – поки що сказати важко, але я прагну грати в клубі, який бореться за трофеї та виступає в Лізі чемпіонів.

Також мрію грати на великому міжнародному турнірі за збірну України. Це особлива мотивація – представляти свою країну, битися за неї на найвищому рівні. Чи це буде Євро, чи Чемпіонат світу – неважливо, головне, щоб ми туди потрапили і змогли показати хороший результат.

Але найбільше я хочу, щоб усе це відбувалося в мирній Україні. Я мрію, щоб ми грали в нормальних умовах, щоб наш футбол повернувся на довоєнний рівень, щоб стадіони знову були заповнені вболівальниками. Тож найближчі 5 років – це час для зростання, викликів і великих завдань. Я готовий багато працювати, щоби досягти всього, про що мрію", — заявив Судаков.

Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 28 матчів, забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.