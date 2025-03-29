Україна
29 березня 2025, 16:02
Олександрія обмежилась мінімальною перемогою над Лівим Берегом
Команда Руслана Ротаня досягла бажаного за рахунок стандарту ще на початку гри.
Лівий Берег — Олександрія, фото УПЛ
29 березня 2025, 16:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Олександрія 0:1
Гол: Смирний, 13
Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський (Приходько, 63), Дедух (Дієго, 88) — Синиця, М. Когут (Різник, 63), Шастал (Галас, 63) — Сухоручко (Кобзар, 46).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Ковалець (Шепелєв, 60), Калюжний, Смирний (Мишньов, 60) — Безерра (Джевані, 88), Філіппов (Кулаков, 69), Цара (Бєляєв, 61).