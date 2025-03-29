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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та Динамо Київ.

Львівський Рух та київське Динамо зіграють на Арені Львів у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після поразки від полтавської Ворскли (0:1), використав із перших хвилин Кітелу, Притулу та Підгурського в півзахисті, тоді як Климчук повернеться до атаки.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (2:2), залучив до стартового складу Дубінчака на лівому фланзі оборони, тоді як Михайленко гратиме в опорній зоні, а Кабаєв розташується ліворуч у нападі.

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Кітела, Притула, Підгурський, Пастух, Роман — Климчук, Карабін.

Запасні: Ванівський, Лях, Джума, Калінець, Горін, Ременяк, Рябов, Едсон, Тлумак, Алмазбеков, Фаал, Руніч.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.



Гра Рух — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.