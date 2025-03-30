Українець досі на контракті з "гірниками".
Петряк проти Лейпцига, getty images
30 березня 2025, 12:14
Вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, що в донецькому клубі на нього не розраховують.
"Прямим текстом ніхто з керівників Шахтаря мені не сказав, що на мене не розраховують, але чітко дали зрозуміти, що саме так і є. Такі справи.
Наразі я в Шахтарі, тренуюся у юнацькій команді донецького клубу. Тренуюсь з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду.
Юридично я гравець Шахтаря і виконую свій контракт. Я перебуваю в розташуванні клубу. Але, повторюся, у першій команді на мене не розраховують", — заявив Петряк.
Першу половину сезону Іван Петряк на правах оренди провів у Чорноморці, відігравши десять матчів та віддавши три результативні передачі.