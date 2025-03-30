Україна

Українець досі на контракті з "гірниками".

Вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, що в донецькому клубі на нього не розраховують.

"Прямим текстом ніхто з керівників Шахтаря мені не сказав, що на мене не розраховують, але чітко дали зрозуміти, що саме так і є. Такі справи.

Наразі я в Шахтарі, тренуюся у юнацькій команді донецького клубу. Тренуюсь з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду.

Юридично я гравець Шахтаря і виконую свій контракт. Я перебуваю в розташуванні клубу. Але, повторюся, у першій команді на мене не розраховують", — заявив Петряк.

Першу половину сезону Іван Петряк на правах оренди провів у Чорноморці, відігравши десять матчів та віддавши три результативні передачі.