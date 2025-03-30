Україна

Керманич Динамо прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні київське Динамо здолало львівський Рух у гостьовому матчі двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Ми виходили на поле не мститись і не реабілітуватись, а грати. Для нас кожен матч дуже важливий. Сьогодні гра була достатньо непроста, ураховуючи, що велика група футболістів була залучена до лав збірних.

Тренувались десять польових гравців, ми підключили молодих виконавців із команди U-19, щоб вони трохи відчули атмосферу першої команди й вимоги, які ми висуваємо.

Дивились на нашу молодь, що підростає, і готувалися до поєдинку з Рухом. Ми зібрались усі разом та провели перше тренування у повному складі лише 27 березня.

Для нас сьогоднішній поєдинок був дуже непростим, я дякую гравцям за те, що вони повністю віддавались на футбольному полі, виконували настанови, які ми давали перед матчем, контролювали гру та могли доводити рахунок до великого.

Буяльський сьогодні провів 350 матч за Динамо. Багато це чи мало? Можна грати для кількості, а можна — для якості. Я ніколи не рахував, скільки я особисто матчів зіграв. Для мене була важливою кожна наступна гра. І з таким настроєм я готувався і виходив на поле.

Досвід, який отримуєш у матчах, має бути твоїм багажем, але, щоб бути переконливим, потрібно насамперед кожного дня перемагати самого себе. Ми усі будуємо плани на завтра, а перемагає той, хто діє вже сьогодні.

Я радий за Віталія, дай йому боже стати найкращим гравцем клубу з найбільшою кількістю матчів. Я буду щасливий від цього, якщо його дії йтимуть на користь команді.

Для нас кожна гра майже як кубкова, і ми так само готуємось. Найважливіший матч — наступний, із таким настроєм ми й підходитимемо до наступної зустрічі. У оптимальній формі, у оптимальному складі, який буде готовий, і, безумовно, із налаштуванням лише на перемогу.

Бражко? Він готовий грати і вийшов би сьогодні на поле, але ви маєте розуміти, що зіграти 25 березня за збірну, потім добиратись до України, готуватись до матчу лише два дні, а 29-го вже грати — це дуже складно. Повторюсь, він би вийшов сьогодні, якби не вимушена заміна, пов’язана з травмою, яку отримав Денис Попов. Бражко готується до кожної гри", — заявив український фахівець.

Наступний матч київське Динамо так само проведе проти львівського Руху на Арені Львів, але вже в рамках Кубка України.