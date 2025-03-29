Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 29 березня 2025 року.

Головний претендент на чемпіонську корону в УПЛ Динамо здобув перемогу над Рухом в матчі 22-го туру.

Голи Ваната та Буяльського в першому таймі поклали суперника на лопатки.

Наступна зустріч цих команд у Кубку України. Потім Рух поїде до ковалівського Колосу, а київське Динамо зіграє в дербі берегів Дніпра проти Лівого Берега.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Динамо в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Динамо Київ 0:2

Голи: Ванат, 11, Буяльський, 30



Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод (Алмазбеков, 77) — Кітела, Притула (Едсон, 57), Підгурський (Тлумак, 77), Пастух, Роман (Калінець, 86) — Климчук, Карабін (Рябов, 57).



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов (Біловар, 80), Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 70) — Ярмоленко (Волошин, 76), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв — Ванат (Герреро, 70).



Попередження: Підгурський — Кабаєв, Піхальонок